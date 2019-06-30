РИАМО – 30 июн. Власти Одинцовского городского округа обратились в Росприроднадзор после обнаружения мора водоплавающих птиц и рыб на пруду в Немчиновке, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Факт мора водоплавающих птиц и рыб на пруду в Немчиновке был заактирован сотрудниками администрации. Соответствующее обращение было направлено в Росприроднадзор по Центральному федеральному округу», – отмечается в сообщении.

В настоящее время произведены отборы проб воды и устанавливаются возможные причины случившегося.