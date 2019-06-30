РИАМО – 30 июн. Злоумышленники украли две элитные иномарки, находящиеся в лизинге, в центре столицы, ущерб превысил 13 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратился представитель ООО и рассказал о краже двух машин по адресу: улица Доватора, дом 4/7.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестные совершили кражу находившихся в лизинге двух автомобилей: Mercedes-Benz GLS 400 и Infiniti QХ80. Материальный ущерб составил более 13,5 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что позднее в полицию с заявлением обратилась женщина, фактическая владелица похищенных авто.

«Позднее по адресу: улица Усачева, дом 62, задержали генерального директора ООО, который изобличен в том, что вместе с сообщником совершил кражу указанных автомашин», – дополнил представитель пресс-службы.

Приняты меры к задержанию соучастника. По данному факту возбуждено уголовное дело.