РИАМО - 30 июн. Явка избирателей на выборах в совет депутатов городского округа Серпухов Подмосковья на 18:00 составила 14,57%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Явка на 18:00 в Серпухове составляет 14,57% (19480 избирателей)», – говорится в сообщении.

По данным на 15:00, проголосовавших жителей городского округа было 11,95% (15965 избирателей).

Все 112 избирательных участков в городском округе буду открыты до 20:00.

Всего на выборы зарегистрировали 118 кандидатов, из них: семь самовыдвиженцев, 30 - партия «Справедливая Россия», 30 – «Единая Россия», 26 – ЛДПР, 25 – КПРФ.