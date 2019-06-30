РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В деревне Часовня подмосковных Люберец 1 июля отключат элекричество из-за ремонта оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«По информации, предоставленной Раменским филиалом АО «Мособлэнерго» информируем, что 1 июля будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: деревня Часовня, дома №№2-40 и 1-21», – говорится в сообщении.

Электричества не будет с 10:00 до 13:00. Отключение связано с ремонтом оборудования.