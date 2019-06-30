РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. В воскресенье в Красногорске торжественно открыли ледовую арену имени двукратного олимпийского чемпиона, девятикратного чемпиона мира Владимира Петрова, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В церемонии приняли участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина, директор академии хоккея Максим Петров.

«Хочу поздравить всех с открытием ледовой арены, которая носит имя прославленного олимпийского чемпиона Владимира Владимировича Петрова. Так совпало, что сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину со дня рождения Петрова. Его с нами нет. Но та энергия, тот дерзновенный напор, с которым он отстаивал начало строительства этой арены – он вложил сюда свою душу», - сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что Ледовый дворец спроектирован спроектировано с учетом мнения Петрова.

В честь открытия состоялся матч между командами ЦСКА и «Легенды хоккея». Вместе с прославленными хоккеистами на лед вышли юные красногорские спортсмены.

«Молодые ребята, которые вывели сегодня легенд на лед, продолжат свое хоккейное будущее здесь, в академии имени Владимира Петрова», - подчеркнул министр физической культуры и спорта региона.

Неверов подарил академии книгу «Михайлов, Петров, Харламов – тройка на все времена».

«Сегодня мы открываем стадион имени великого человека, который всю свою жизнь посвятил хоккею. Владимир Петров мечтал, что у него будет своя академия. Большое спасибо всем, кто построил этот прекрасный дворец. Хоккей – наша национальная гордость. И наша задача – строительство как можно большего количества стадионов, чтобы мальчишки и девчонки могли заниматься спортом. Надеюсь, на этом льду появятся новые петровы, михайловы и харламовы», - сказал Третьяк.

Хаймурзина отметила, что в спорткомплексе уже тренируются ребята, которые занимаются хоккеем с мячом и воспитанники отделения фигурного катания спортшколы «Зоркий».

«Надеюсь, в июле начнется набор в академию хоккея с шайбой, и наш замечательный дворец наполнится звонкими голосами детей, которые здесь будут заниматься: и хоккеем с мячом, и хоккеем с шайбой, и фигурным катанием, и игровыми видами спорта, потому что здесь, кроме ледовых площадок, есть еще спортивный зал», - уточнила Хаймурзина.