РИАМО - 30 июн. В Рузском городском округе Московской области прошла проверка наличия захоронений советских солдат на месте разработки карьера по добыче природных ископаемых у деревни Михайловское, останков воинов обнаружено не было, сообщила РИАМО депутат Госдумы Оксана Пушкина.



Ранее в Рузском городском округе проходила проверка наличия захоронений советских солдат на месте разработки карьера по добыче природных ископаемых у деревни Михайловское. С проверкой на место приезжали депутат Госдумы Оксана Пушкина, замглавы администрации Рузского округа Антон Журавлев, поисковики отрядов «Надежда» и «Кремлевец».



«В конце апреля, как только стало известно об этой истории, я сделала запросы в Генеральную прокуратуру РФ и в Следственный Комитет РФ. Полученные ответы подтвердили мои опасения. Это была спекуляция на теме ВОВ. Захоронений нет!» - сказала Пушкина.



Администрацией городского округа также была проведена проверка и сделан запрос в министерство обороны РФ. Из ответа следует, что сведений о массовых точечных захоронениях на всей территории муниципалитета не имеется. Начиная с 50-х годов эти поля регулярно опахивались на глубину до 40 сантиметров.