РИАМО - 30 июн. В деревне Струбково городского округа Клин ссора двух знакомых мужчин завершилась поножовщиной, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам,29 июня в 04:40 из подъезда с лестничной площадки дома в деревне Струбково городского округа Клин бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением в «Клинскую городскую больницу» доставлен и госпитализирован мужчина 1986 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД знакомый пострадавшего 1983 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».