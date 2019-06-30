РИАМО – 30 июн. Четверо злоумышленников напали в подъезде жилого дома на западе столицы на предпринимательницу и вынесли из ее квартиры свыше 764 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратилась гражданка 1978 года рождения, которая является индивидуальным предпринимателем, и рассказа о разбойном нападении по адресу: улица Артамонова, 4-1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что на лестничной площадке в подъезде дома по указанному адресу, когда женщина вышла из квартиры по месту фактического проживания, четверо неизвестных сзади руками нанесли ей удар по голове, завели обратно в квартиру, где связали ее скотчем», – отметил собеседник агентства.

По словам женщины, они открыто похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 350 тысяч рублей и 6,5 тысяч долларов и скрылись. Материальный ущерб составил более 764 тысяч рублей. Пострадавшая за медпомощью не обращалась.

Позднее по адресу: улица Верхние Поля, дом 56В, сотрудники полиции задержали безработного мужчину 1991 года рождения без определенного места жительства, который изобличен в совершении данного преступления.

Приняты меры к задержанию соучастников. Возбуждено уголовное дело, заключил представитель пресс-службы.