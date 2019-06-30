РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Власти Люберец восстановили аварийную опору освещения по просьбе жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель городского округа отправил на портал обращение, в котором пожаловался на отсутствие защиты на опоре освещения.

«Администрация горокруга Люберцы рассмотрела Ваше обращение по вопросу восстановления поврежденной опоры освещения на автомобильной дороги на улице Калараш и сообщает, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Работы по устранению повреждения опоры освещения на автомобильной дороге выполнены», – отметил заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Шумский.

Отправивший жалобу житель отметил свое обращение выполненным.