РИАМО – 30 июн. Элитную иномарку стоимостью 3 миллиона рублей украли у безработного мужчины на северо-западе столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Днем 29 июня в службу «02» от мужчины 1978 года рождения, неработающего, проживающего по адресу: улица Народного Ополчения, 29-3, поступило сообщение о краже автомобиля от дома.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу с территории неохраняемой стоянки неизвестный совершил кражу принадлежащего мужчине автомобиля BMW 530D XDrive», – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что материальный ущерб составил 3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.