РИАМО - 30 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил туристов и жителей Подмосковья посетить Коломну, устроить там пикник на берегу Оки и Москвы-реки, попробовать пастилу и калачи.

«Приглашаю всех посетить нашу Коломну! Это очень самобытный и живописный город. Здесь можно устроить пикник на берегу Оки или Москвы-реки, попробовать пастилу, приготовленную по старинным рецептам, калачи и даже улитки», - написал Воробье в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что главная достопримечательность - древний кремль, на его территории множество соборов и монастырей.

«А в самом городе сохранились старинные здания - можно прогуляться пешком или прокатиться в повозке, как это делали больше ста лет назад. Красивых и интересных мест очень много - всего не перечислить. Ждем всех в гости!» - подчеркнул губернатор.

Также 20 июля в Коломне пройдет большой праздник для всей семьи – велофестиваль с костюмированными заездами, конкурсами и концертом эстрадных звезд.

В Московской области ранее стартовал проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей и гостей Московской области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.