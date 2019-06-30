РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков принял участие в открытии мемориальной доски прославленному хоккеисту Владимиру Петрову в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В воскресенье в Красногорске торжественно открыли Ледовый дворец имени Владимира Петрова. На здании установили мемориальную доску легендарному спортсмену, жившему в городском округе. В церемонии приняли участие Терюшков, сын Владимира Петрова Максим, коллега Петрова по команде, участник легендарной тройки Владимир Михайлов, олимпийский чемпион Александр Якушев.

«Сегодня большое событие в Красногорске, мы открываем Ледовый дворец имени Владимира Петрова. В этот день легендарному хоккеисту исполнилось бы 72 года», - сказал Терюшков.

Он отметил, что Ледовый дворец построили по инициативе Петрова, и спортсмен при жизни активно участвовал в проектировании спортивного комплекса.

Владимир Петров был двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира. Ушел из жизни в феврале 2017 года.