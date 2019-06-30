РИАМО - 30 июн. Явка избирателей на выборах в совет депутатов городского округа Серпухов Подмосковья на 15:00 составила 11,95%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«В Серпухове явка на 15:00 составила 11,95% (15965 избирателей)», – говорится в сообщении.

По данным на 12:00, проголосовавших жителей городского округа было 26,88 % (9195 избирателей).

На всех избирательных участках, за исключением шести небольших по численности, установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). На этих выборах используются КОИБы образца 2017 года.

Все наблюдатели были допущены до избирательных участков. Серьезных жалоб или замечаний на работу комиссий не поступало.