РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В Люберцах прошел молодежный квест по миру Гарри Поттера, кубок вручили команде факультета Пуффендуй, сообщается в Instagram-аккаунте местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Молодогвардейцы городского округа 29 июня провели развлекательный молодежный квест «Тайны Хогвартса», основанный на произведениях о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг.

«Целью квеста был Кубок Огня. Его по итогам игры получил факультет Пуффендуй», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия команды играли в шахматы вместе с профессором Дамблдором, проходили через паутину вместе с профессором Макгонагалл, спасали привидение Плаксу Миртл, «летали» на метлах с мадам Трюк и фехтовали на волшебных палочках под руководством Северуса Снейпа.

Начиная с публикации первого романа «Гарри Поттер и философский камень» 26 июня 1997 года, книги серии обрели огромную популярность, признание критиков и коммерческий успех во всем мире. Романы переведены на 67 языков.