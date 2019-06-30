РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В Подольске на улице Плещеевская по просьбе жительницы демонтировали часть трубы, которая торчала из земли у детской площадки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница городского округа рассказала на портале о части обрезанной металлической трубы, которая торчит из земли у детской площадки на улице Плещеевская. Она отметила, что труба находится между домами №№54 и 54А.

«Рассмотрев обращение по вопросу демонтажа металлической трубы вблизи детской игровой площадки по улице Плещеевская, у дома №54А, сообщаем, что был проведен осмотр данной территории. Факты подтвердились. Работы по демонтажу трубы проведен», – говорится в сообщении.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.