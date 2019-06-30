РИАМО – 30 июн. Жители столицы смогут настроиться на хороший лад перед началом трудовой недели, посетив бесплатные киносеансы в воскресенье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В кинотеатре «Факел» можно посмотреть советский фильм «Беда» Динары Асановой. Сеанс входит в программу «1970-е: бессрочный отпуск» цикла пленочных показов «Синематека «Москино», – говорится в сообщении.

Это история одной ничем не примечательной трагедии. Добродушный Слава Кулигин живет в маленьком северном поселке с любимой женой и матерью.

«Герой постепенно спивается, теряя и работу, и семью. В конце концов он совершает преступление. Фильм представит кинокритик Максим Селезнев. Вход бесплатный, по предварительной регистрации», – дополняется в сообщении.

В кинотеатре «Иллюзион» покажут музыкальную сказку-аллегорию Александра Митты «Сказка странствий».

«По словам режиссера, это первый фильм, в котором идеи Константина Станиславского соединились с идеями Сергея Эйзенштейна. Два злодея похищают мальчика-сироту, обладающего волшебным даром находить золото. Сестра долгие годы ищет его и находит. Но, оказывается, найти – еще не значит спасти…», – поясняется на сайте.

В главных ролях – Андрей Миронов, Татьяна Аксюта, Лев Дуров, Ксения Пирятинская. Попасть на показ можно бесплатно, но надо зарегистрироваться.