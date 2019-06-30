РИАМО – 30 июн. Набережные в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни благоустроят в столице в 2019 году, всего в порядок приведут 150 километров территории, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшие годы планируем привести в порядок 150 километров набережных», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин уточнил, что на текущий год намечено благоустройство в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни.