РИАМО – 30 июн. Злоумышленник, распылив в лицо электрика на юго-востоке столицы содержимое перцового баллончика, похитил его велосипед, стоимость ущерба составила 15 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 29 июня в службу «02» от граждан поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Шоссейная, дом 1Е, строение 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный, распылив содержимое перцового баллончика в лицо мужчине 1988 года рождения, электрику, открыто похитил велосипед, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 15 тысяч рублей. Гражданину на месте оказана медпомощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заключил представитель пресс-службы.