РИАМО - 30 июн. Кратковременные дожди и ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в первую неделю июля, максимальная температура воздуха составит плюс 26 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье синоптик центра погоды «Фобос».

«В понедельник переменная облачность, днем местами кратковременные дожди, к вечеру в отдельных районах возможны грозы. Ближайшей ночью в Москве - плюс 11-13 градусов, по области - плюс 9-14 градусов. Днем в центре Москвы - плюс 24-26 градусов, в Подмосковье - 22-27 градусов. Во вторник характер погоды изменится мало, мы будем оставаться в теплом секторе циклона», - сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник прогнозируются переменная облачность, кратковременные дожди, ночью местами с грозами. Ночью в столице ожидается плюс 15-17, в Подмосковье - плюс 13-18 градусов. Днем в Москве - плюс 23-25, и плюс 21-26 градусов в Подмосковье.

Он уточнил, что вторая половина недели будет прохладной. Начиная со среды и до конца недели регион будет оставаться на периферии циклона, но на этот раз в его холодной части.

«Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью в среду в Москве - плюс 13-15 градусов, в Подмосковье до плюс 16 градусов. Днем в столице - плюс 18-20 градусов, в Подмосковье - 18-21 градус. В четверг и пятницу - плюс 8-13 градусов ночью, плюс 15-20 градусов днем», - добавил синоптик.

Он отметил, что ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. Практически всю неделю днем будет дуть достаточно плотный ветер, 5-10 метров в секунду.

«Будет часто меняться атмосферное давление. В понедельник 736 миллиметров, к среде 741 миллиметр, в четверг 736 миллиметров ртутного столба. Но без каких-либо экстремальных показателей», - заключил собеседник.