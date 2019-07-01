Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает важным комплексное развитие территорий при строительстве жилья - чтобы дом, работа, социальные услуги и развлечения находились в шаговой доступности. О том, что такое градостроительный треугольник, какие механизмы применяются для решения проблем дольщиков, как застройщикам помогают перейти на новый метод финансирования, а также при каких условиях программа «Социальная ипотека» может быть продлена, в интервью РИАМО рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

- Инна Аркадьевна, расскажите, пожалуйста, что подразумевает комплексное развитие территории в Московской области?

- Комплексное развитие территории прежде всего заключается в градостроительном треугольнике, а именно: жилье надо строить не только ради самого жилья, но и ради того, чтобы новоселы имели возможность и работать, и отдыхать рядом со своим домом. Все жилые дома должны быть обеспечены объектами социальной инфраструктуры: школами, детскими садами, культурными и спортивными центрами, поликлиниками.

Строительство жилья в Московской области осуществляется не только на основании генеральных планов и правил землепользования и застройки, но и в рамках проектов планировок.

Необходимая инфраструктура предусматривается уже на начальной стадии реализации проекта. При утверждении планировки территории определяется, какие объекты будут построены и в какие сроки.

- Какие объекты являются приоритетными и находятся на особом контроле министерства жилищной политики Подмосковья?

- Приоритетными всегда являются социальные объекты. На сегодняшний день в рамках проектов планировок таких объектов строится достаточно - школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта и культуры. В этом году в плане строительство 36 внебюджетных объектов, из них 10 школ и 14 детских садов.

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- Когда и где их введут в эксплуатацию?

- Сейчас все они – в разной степени готовности, но основная их часть готова на 80%. В Красногорске, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном в этом году планируется ввести в эксплуатацию школы. В Раменском в текущем году уже введена в эксплуатацию школа на 300 мест. Детские сады – также в Люберцах, Ленинском районе, Котельниках, Мытищах, Красногорске и др.

Кроме того, в Красногорске и Мытищах будут введены в эксплуатацию объекты здравоохранения. Уже сданы медицинский центр в Воскресенске и многофункциональный медицинский консультационно-диагностический центр в Красногорске. В Королеве введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный центр. Еще два спортивных объекта должны быть введены в этом году в Щелкове и Подольске. Также объекты культуры появятся в Пушкино, Красногорске и Солнечногорске. Отмечу, что речь идет только об объектах, которые строятся за счет внебюджетного финансирования.

- Сколько застройщиков работают на территории Подмосковья и сколько всего жилых многоквартирных домов строится?

- По нашим статистическим данным, в области насчитывается 347 застройщиков. В активной фазе строительства находится более 1800 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день застройщиками привлечено 83 тысячи дольщиков.

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© Фото, пресс-служба Главгосстройнадзора МО На фото: специалисты Главгосстройнадзора в рамках проверки хода строительства многоквартирного дома в Красногорске

- Как контролируется соблюдение сроков строительства объектов?

- Все объекты Московской области проходят скоринг – это комплекс мер, которые направлены на анализ соблюдения сроков реализации как всего проекта жилищного строительства, так и отдельных его объектов. Для контроля за реализацией проектов мы определили четыре зоны - зеленую, желтую, красную и черную Застройщики, которые не нарушают сроки, находятся в зеленой зоне. Тех, у кого есть отставания по срокам до шести месяцев, мы градуируем в желтую зону. Компания, нарушающая срок передачи жилого помещения по договору долевого участия хотя бы на один день, попадает в красную зону. Соответственно, черная зона – это самые проблемные застройщики, которые либо прошли процедуру банкротства, либо находятся в стадии конкурсного управления, либо в их отношении возбуждены уголовные дела.

- Какие меры принимаются для того, чтобы помочь застройщику выйти из красной зоны?

- У нас есть рабочая группа, в которую входят комитет по архитектуре и градостроительству, управление государственного строительного надзора, министерство жилищной политики Московской области, администрации муниципалитетов. Она еженедельно разбирает проекты, которые оказались в красной зоне, и выясняет, что стало этому причиной: отсутствуют продажи, имеются финансовые затруднения у застройщика либо обнаружены факты нецелевого использования средств граждан. Этой группой определяются механизмы доведения проектов до завершения.

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© Информационный портал объектов долевого строительства Московской области На фото: Долгострой "Академик - 2" в Мытищах. Объект планируются ввести в эксплуатацию до конца 2019 года

- Расскажите, как именно это работает?

- Существуют три основных пути решения проблем дольщиков. Во-первых, доведение стройки до завершения. Во-вторых, предоставление квартир. В-третьих, – возврат денег. Проанализировав проект с экономической, градостроительной и надзорной точек зрения, группа определяет, какой механизм применить. Далее ищут инвестора или применяют иной механизм. Например, сотрудники управления, которые занимаются восстановлением прав дольщиков, работают с банками, в том числе, помогают застройщику получить кредитование, чтобы он смог выйти из красной зоны.

- Сколько долгостроев сейчас в Московской области? И сколько семей дольщиков в этом году получат ключи от квартир?

- На территории Московской области 62 проблемных объекта. За период с 2012 года почти 36 тысяч дольщиков получили ключи, в том числе, за первый квартал этого года – 5,8 тысячи. Мы поставили для себя достаточно амбициозную задачу на этот год – выдать ключи 19 тысячам обманутых дольщиков. Идем по графику, и в ближайшее время планируем вручить ключи дольщикам в Балашихе, Королеве, Солнечногорске и Волоколамске.

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- Сколько домов Urban Group планируется ввести в эксплуатацию? Когда будет построен последний недострой?

- Завершение строительства домов Urban Group осуществляется в рамках Плана мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан групп», утвержденного Правительством РФ. В соответствии с этим планом еще 60 домов должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года.

Уже ввели в эксплуатацию пять домов Urban Group – это почти 3 тысячи дольщиков. Планируется до конца этого года вручить ключи еще 2,5 тысячи дольщиков в семи домах.

Финансирование строительства жилых домов Urban Group осуществляется из федерального и регионального бюджетов в пропорции 50% на 50%. Все социальные объекты будут достроены за счет бюджета Московской области. В этом году планируется завершить строительство двух школ и четырех садов.

- Сколько средств инвесторов было привлечено для решения проблем дольщиков?

- Многие застройщики помогают, и достаточно успешно.

С 2012 года было привлечено около 60 миллиардов рублей. Объем внебюджетного финансирования в 2018 году составил 9 миллиардов рублей.

- Когда, на ваш взгляд, может окончательно решиться проблема с дольщиками?

- Сложно сказать. Но хотелось бы подчеркнуть, что проблемы всех дольщиков Московской области будут решены. Все зависит от механизмов и финансирования.

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- Как в Подмосковье проходит процедура перехода на счета эскроу?

- С 1 июля 2019 года застройщики могут привлекать средства дольщиков только через счета эскроу. Граждане открывают счета эскроу, а банки предлагают застройщикам условия, при которых возможно проектное финансирование. Причем на этапе, когда только начинается строительство, ставка проектного финансирования составляет порядка 12%. По мере наполнения эскроу-счетов ставка понижается - если заполняемость 100%, то некоторые банки предлагают всего 5% ставки. На территории Московской области сейчас работают 24 банка. Наибольшее количество заявок поступило в Сбербанк и банк «ДомРФ».

С января этого года Минжилполитики проанализировало все проекты, которые задействуют эскроу-счета, и взяло их на сопровождение. В ходе работы мы оцениваем риски и понимаем, кому дадут проектное финансирование, а кому – нет. Тем застройщикам, которым, например, необходима помощь в дооформлении разрешительной документации, мы помогаем выйти на проектное финансирование.

- Центр содействия строительству был создан в 2017 году. Какие проекты уже реализованы? Сколько выдано разрешений на строительство с момента открытия?

- ЦСС - первый в России проектный офис. С 2018 года его услугами пользуются и объекты малого бизнеса (площадью до 5 тысяч квадратных метров). Сейчас на сопровождении центра более 2 тысяч проектов. Еженедельно на сопровождение ЦСС поступает в среднем 17 проектов, из них 7 – для крупного и 10 проектов – для малого бизнеса.

Отраслями - лидерами для крупных проектов являются производственная и сельскохозяйственная. Если говорить о лидерах в малом бизнесе, это объекты торговли и склады. Основной задачей ЦСС является сокращение срока реализации проекта (от ГПЗУ до РС). По результатам прошлого года удалось сократить срок реализации проектов нежилого назначения на 26% (в среднем на 114 дней).

В рамках сопровождения ЦСС реализованы крупные инвестиционные проекты. Из наиболее значимых: завод «Мерседес-Бенц РУС» в Солнечногорске, распределительный центр Wildberries на 300 рабочих мест в Подольске, производственный комплекс в Наро-Фоминском горокруге ООО «Завод изделий из стали» общей площадью более 26 тысяч квадратных метров.

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- Хотелось бы остановиться на программе «Социальная ипотека». Сколько специалистов получили жилье с момента реализации? Сколько сертификатов планируете вручить до конца 2019 года?

- На территории Московской области уникальная программа «Социальная ипотека» реализуется с 2016 года, которая финансируется исключительно из регионального бюджета. За этот период предоставлены субсидии 1340 специалистам - врачам, учителям, воспитателям, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. В 2019 году планируем выдать 360 сертификатов, часть из них уже выдали. На очереди 256 специалистов, из которых около 56 – врачи.

- Будет ли продлена программа на следующий год?

- Мы планируем подавать заявку. Продолжение программы будет зависеть от количества специалистов, которые хотят остаться жить в Подмосковье.

- Планируете ли увеличивать перечень специалистов, имеющих право на получение жилищной субсидии?

- Если такой спрос будет, тогда будем выходить с соответствующими предложениями и увеличивать перечень участников.

- Какие еще программы по улучшению жилищных условий действуют на территории Московской области?

- Есть программа для молодых семей, которая финансируется за счет федерального, регионального и частично муниципального бюджетов. В 2019 году суммарный объем субсидий составил свыше 360 миллиардов рублей, которые были предоставлены 271 семье, в том числе, 61 – многодетной семье.

Также в Подмосковье работает программа «Семь плюс» - в ней участвуют семьи, где семь и более детей. Она финансируется на 99% за счет регионального и на 1% - из муниципальных бюджетов. Программа дает возможность купить семье либо квартиру, либо дом. В этом году в ней поучаствовала 21 семья.