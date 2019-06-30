РИАМО - 30 июн. На территории Москвы и Подмосковья объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы на 1 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Москве и Московской области с 09:00 до 21:00 1 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей, где объявили следующий – «оранжевый» уровень опасности. Предупреждение о погоде не требуется в Калужской, Тульской, Ивановской и Ярославской областях.

В Московском регионе 1 июля ожидается переменная облачность, местами днем прогнозируется гроза, а ночью небольшой дождь. Ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью до 2-11 метров в секунду. Температура ночью составит 10-12 градусов, днем – 24-26.