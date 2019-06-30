РИАМО – 30 июн. Мужчину сильно избили на северо-западе столицы, у него диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные гематомы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Днем 29 июня в полицию из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним нарядом скорой помощи из квартиры по месту жительства с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, гематомы головы, доставлен и госпитализирован мужчина 1975 года рождения.

«Он зарегистрирован по улице Зорге, дом 14. С его слов, 29 июня в 03:40 избит неизвестным по адресу: Пятницкое шоссе, дом 7», – отметил собеседник агентства.

Он дополнил, что обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело.