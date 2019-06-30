РИАМО - 30 июн. Ссора двух мужчин на лестничной клетке в доме в Одинцове закончилась поножовщиной, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 28 июня в 22:15 с лестничной площадки из подъезда дома на Можайском шоссе в Одинцове бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ» с ножевым ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1990 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1963 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».