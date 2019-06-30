РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. На улице Школьная в микрорайоне Климовск городского округа Подольск перевернулся и загорелся автомобиль Porsche, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель ОГИБДД УМВД России по Подольску.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в первой половине для на улице Школьная в микрорайоне Климовск. Автомобиль Porsche перевернулся и загорелся. В результате аварии водитель жив, никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 13:12, на улице Школьная в микрорайоне Климовск движение не затруднено. Почти пятикилометровая пробка образовалась на трассе А-107 от остановки «50-й километр» до поворота на деревню Никулино.