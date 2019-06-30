РИАМО – 30 июн. Огонь вспыхнул в частном доме в микрорайоне городского округа Балашиха, на месте инцидента дежурят медики, сообщил РИАМО в воскресенье очевидец происшествия.

«В микрорайоне Салтыковка в Балашихе горит частный дом. На месте ЧП работают четыре единицы пожарной техники», – отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, на месте происшествия дежурят две бригады скорой помощи.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, на месте пожара работают семь единиц техники, 27 человек.