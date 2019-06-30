РИАМО - 30 июн. Сотрудники Роспотребнадзора досмотрели пассажиров, прилетевших в столичный аэропорт «Домодедово» из грузинского Батуми, в лайнере выявляли людей с высокой температурой, сообщает «Интерфакс».



«В целях предотвращения ввоза и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля в аэропорту «Домодедово» осуществлялся досмотр воздушного судна, прибывшего рейсом Батуми – Москва «Уральских авиалиний» в 15:56», – отмечается в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.



Специалисты с помощью бесконтактных градусников выявили на борту ребенка с температурой тела 38 градусов. Они вызвали на борт врача медицинского пункта аэропорта.



«Выставлен диагноз – фарингит. От госпитализации родители отказались, проследовали дальше по месту жительства. Других заболевших пассажиров и членов экипажа не выявлено», – уточняется в материале.



Задержка высадки прилетевших пассажиров из самолета составила порядка 30 минут, а все действия сотрудников Роспотребнадзора проводились в рамках международных медико-санитарных правил.