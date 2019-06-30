РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Юнармейцы поискового отряда «Витязь-Быково» из городского округа Подольск нашли предметы быта солдат Красной армии в ходе экспедиции на Нарском рубеже, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Юнармейский поисковый отряд «Витязь-Быково» из Подольска принял участие уже во второй (с начала года - ред.) поисковой экспедиции на Нарском рубеже обороны Красной армии в 1941 году. В ходе экспедиции были проведены археологические работы, в ходе которых были обнаружены предметы быта воинов РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии - ред.), а также части холодного оружия», - говорится в сообщении.

За пять дней поисковый отряд выполнил все задачи, поставленные командиром, а также получил неоценимый опыт жизни в автономной среде.