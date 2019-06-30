РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В Подольске 7 июля пройдут соревнования по выездке «Летний кубок конноспортивного клуба «Фаворит», сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Соревнования по выездке «Летний кубок КСК «Фаворит» пройдут 7 июля и будут проводиться на открытом грунте на территории клуба (деревня Бородино, Варшавское шоссе, дом 1 – ред.). Начнется турнир в 10:00. Первыми свои умения будут показывать спортсмены в категории «юноши» на лошадях от 5 лет и старше, также в турнире примут участие дети и спортсмены-любители. В заключение всадники смогут показать свои навыки в езде по выбору», – говорится в сообщении.

Победитель и призеры соревнований по выездке будут определяться в каждой езде и в каждом зачете.