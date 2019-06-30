РИАМО - 30 июн. За три дня сильных ливней в Московском регионе больше всего осадков выпало в подмосковных Воскресенске, порядка 130% от месячной нормы дождей, и Егорьевске, около 125%, сообщается на сайте «Метеовести».

Активный циклон, накрывший во второй половине уходящей недели центральные области Европейской России спиралью дождевых туч, не только восполнил нехватку июньских осадков, но во многих районах за три дня и перекрыл месячную норму.

«Больше всего дождей за этот период досталось жителям Воскресенска, там выпало 97 миллиметров небесной влаги, или около 130% от месячной нормы. Второе место занимает Егорьевск, он получил 94 миллиметра дождей, а замыкает тройку «мокрых» лидеров «Новый Иерусалим», там в осадкомеры попало 83 миллиметра», – говорится в сообщении.

В Москву циклон принес 52 миллиметра осадков, или почти 70% от июньской нормы. Таким образом, июнь 2019 года, который до 25 числа был засушливым, имея в копилке всего 17% от нормы, стал вполне обычным, получив в итоге 65 миллиметров осадков при норме в 75 миллиметров.