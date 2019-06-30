РИАМО - 30 июн. Женщина зарезала своего сожителя в ходе ссоры в деревне Новая Коломенского городского округа, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления

«28 июня в 19:21 в квартире жилого дома в деревне Новая Коломенского городского округа с колото-резаной раной обнаружен труп мужчины 1980 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области сожительница убитого 1960 года рождения.

«Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – дополнил сотрудник пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил собеседник.