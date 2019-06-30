РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД выявили порядка 180 нарушений правил дорожного движения водителями за прошедшие сутки, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«За минувшие сутки (29 июня - ред.) при надзоре за дорожным движением в Подольске было выявлено 178 нарушений правил дорожного движения. Из них – 16 водителей нарушили правила остановки и стоянки транспортных средств, 10 – не предоставили преимущество в движении пешеходам. Еще 20 водителей в нарушение правил не пристегнулись ремнями безопасности, у 15 – отсутствовал полис ОСАГО, без документов выехали в путь шесть водителей», - говорится в сообщении.

Также пятеро водителей проехали на красный сигнал светофора, а семеро – выехали на встречную полосу движения, двое водителей сняли тонировку с машин, а еще у двух машин нарушителей отсутствовали госномера.

Помимо этого, с участниками дорожного движения проводились профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД, в частности – о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. Водителям раздавались памятки с информацией об ответственности за данный вид нарушений. Профилактические рейды проходят на территории округа как в дневное время, так и в ночные часы.