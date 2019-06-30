РИАМО – 30 июн. Инспекторы ДПС Подмосковья проявили смекалку и мужество при спасении жильцов объятого огнем дома в Подольске, с помощью буксировочного троса они вырвали металлическую решетку с окна и эвакуировали двух пенсионеров, сообщается на сайте МВД России.

«Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Московской области капитан полиции Борис Злыднев и лейтенант полиции Александр Соловьев, находясь на маршруте патрулирования, заметили столб густого дыма, который поднимался над многоквартирным домом по улице Быковская. Они незамедлительно сообщили о происшествии в экстренные службы и направились к месту возгорания», – говорится в сообщении.

Подъехав к охваченному пламенем зданию, полицейские организовали эвакуацию жильцов. В окне первого этажа они увидели двух пожилых людей. Из-за установленных на окнах решеток они не могли выбраться на улицу самостоятельно.

«Совместно с подоспевшими на помощь сотрудниками патрульно-постовой службы инспекторы ДПС прикрепили к служебному автомобилю буксировочный трос и выдернули металлическую конструкцию, после чего помогли людям выбраться на улицу», – добавляется в материале.

В это же время в окне второго этажа показалась пенсионерка. Путь к выходу ей был отрезан огнем, добраться до нее без пожарной лестницы было невозможно.

«Доверив сотрудникам полиции свою жизнь, женщина выпрыгнула из горящей квартиры на растянутое ими покрывало, в результате чего была спасена», – поясняется в сообщении.

Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. Спасенные граждане переданы экипажу скорой медицинской помощи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Благодаря оперативным и грамотным действиям Бориса Злыднева и Александра Соловьева, проявленным в экстремальной ситуации, удалось избежать трагических последствий», – добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.