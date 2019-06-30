РИАМО – 30 июн. Безработный в ссоре задушил электрическим проводом женщину в квартире жилого дома, расположенного на востоке столицы, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

Днем 29 июня в службу «02» из службы «112» поступило сообщение об убийстве по адресу: Сиреневый бульвар, 69-1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу со странгуляционной бороздой обнаружен труп хозяйки квартиры – женщины 1962 года рождения, пенсионерки, смерть которой наступила около 8-10 часов назад», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что труп направлен в морг №4.

Представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве добавил, что по указанному адресу удалось задержать неработающего мужчину 1988 года рождения.

«Он изобличен в том, что в ссоре, накинув электрический провод на шею женщине, причинил ей механическую асфиксию, от которой она скончалась на месте», – дополнил он.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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