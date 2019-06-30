РИАМО - 30 июн. Серьезных жалоб и замечаний на выборах в совет депутатов городского округа Серпухов не поступало, голосование организовано на достойном уровне, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Он отметил, что выборы в Серпухове - единственные выборы, которые проходят в воскресенье на территории Московской области.

«Здесь зарегистрированы порядка 130 тысяч избирателей и более 100 избирательных участков, (свыше - ред.) 100 избирательных комиссий сейчас организовывают работу. В 08:00 все избирательные участки были открыты, все наблюдатели были допущены до избирательных участков. Серьезных жалоб, замечаний на работу комиссий у нас в настоящий момент не поступает», - сказал Березкин.

По его словам, сформирована большая рабочая группа, которая сейчас смотрит за всеми сообщениями, которые поступают и оперативно реагирует. В настоящий момент на всех избирательных участках, за исключением шести небольших по численности, установлены КОИБы. С одним КОИБом была небольшая проблема. В настоящий момент она устраняется инженерами.

Он добавил, что также было несколько замечаний на работу избирательных комиссий по неправильному оформлению книг избирателей и надомному голосованию, но они все были устранены в течение нескольких минут.

«Явка хорошая. Эти выборы в такое время года всегда отличаются не очень высокой явкой. Но с другой стороны эти выборы для городского округа очень важны, потому что избирается совет депутатов», - уточнил Березкин.

Он подчеркнул, что выборы в городском округе Серпухов организованы на очень достойном уровне.

Явка избирателей на выборах в совет депутатов городского округа Серпухов на 12:00 составила 6,88%.