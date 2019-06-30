РИАМО - 30 июн. Явка избирателей на выборах в совет депутатов городского округа Серпухов Подмосковья на 12:00 составила 6,88%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Явка в Серпухове на 12:00 составляет 6,88 % (9195 избирателей)», – говорится в сообщении.

По данным на 10:00, проголосовавших жителей городского округа было 2,32% (3103 избирателя).

Решение о выборах принято в связи с принятием Мособлдумой закона Московской области №220/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Оболенск, городского поселения Пролетарский, сельского поселения Васильевское, сельского поселения Данковское, сельского поселения Дашковское, сельского поселения Калиновское, сельского поселения Липицкое Серпуховского муниципального района с городским округом Серпухов и внесении изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области».

Всего на выборы зарегистрировали 118 кандидатов, из них: семь самовыдвиженцев, 30 - партия «Справедливая Россия», 30 – «Единая Россия», 26 – ЛДПР, 25 – КПРФ.