РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В Люберцах пожарные потушили горящее строение на Октябрьском проспекте, в результате ЧП никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 02:09 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, дом №41.

«В 03:58 – ликвидация пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали девять единиц техники и 32 человека.