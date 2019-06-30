РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В подмосковных Люберцах 6 июля пройдет финал открытого Кубка Подмосковья по киле в возрастной категории от 18 до 45 лет, сообщается в Instgram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Финал открытого Кубка Московской области по киле в категории взрослых от 18 до 45 лет пройдет в Люберцах 6 июля. Начало игр в 14:00. Вход бесплатный», - говорится в сообщении.

По итогам двух отборочных этапов в финале участвуют ватаги, занявшие лидирующие позиции в турнирной таблице: «Крылья», «Сборная Щелково», «Раменские борцы» и «Сатурн».

Финал Кубка Подмосковья по киле пройдет по адресу: Люберцы, поселок Калинина, дом №56, футбольный стадион школы №10.

Кила - это командная контактная игра с мячом. Игрокам необходимо пронести мяч через поле в зачетную зону «город». В игре можно использовать силовые приемы, а также играть руками и ногами, пасовать в любую сторону.