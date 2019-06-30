РИАМО - 30 июн. На пересечении улиц Ясеневая и Генерала Белова в столице пьяный водитель каршеринговой машины врезался в рейсовый автобус без пассажиров, по предварительным данным, легковое авто проигнорировало красный сигнал светофора, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы «Мосгортранса».

Он уточнил, что в воскресенье около 08:45 на пересечении улиц Ясеневая и Генерала Белова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга и автобуса, следующего без пассажиров на маршрут.

«По предварительным данным, водитель каршеринга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал красный сигнал светофора и совершил столкновение с городским транспортом», - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП автобус наехал на мачту освещения. Пострадавших в городском транспорте нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.