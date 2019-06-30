РИАМО – 30 июн. Направлено в суд уголовное дело о дорожной аварии на Поречной улице в столице, в результате которого погибли два человека, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

Как установлено в ходе расследования, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля Volkswagen, следуя по Поречной улице, совершил наезд на бордюрный камень, после чего – на мачту городского освещения и стойку дорожного знака.

«В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров иномарки от полученных травм скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.