РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В Подольске у многоквартирного дома в Электромонтажном проезде установили «лежачий полицейский», сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«У многоквартирного дома №11 по улице Электромонтажный проезд в Подольске установили «лежачий полицейский». Во исполнение решения собрания собственников уложена искусственная неровность со стороны нежилых помещений. Вторая неровность будет уложена после нанесения разметки «зебра» на углу дома с полусферами после согласования места с председателем дома», – говорится в сообщении.

Также у дома №13 в Бородинском бульваре была нанесена разметка парковки, а у дома №11 в Электромонтажном проезде на спортивной площадке были установлены защитные щиты.