РИАМО - 30 июн. На строительстве тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена в столице задействовано 15 проходческих комплексов разного диаметра, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Всего у нас в городе работает более 30 тоннелепроходческих щитов. Такого количества специализированной техники в Москве еще никогда не было. Часть из них – в активной проходке, часть проходит санацию и подготовку к будущим работам», – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что приоритетным проектом метростроения в столице сейчас является Большая кольцевая линия.

«Здесь работает 15 таких машин, причем часть из них – большого диаметра. Они необходимы для строительства двухпутных тоннелей. Такие участки будут расположены на западе и на востоке нового кольца», – дополнил Хуснуллин.

По его словам, на этой неделе стартовала проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Аминьевское шоссе» и «Давыдково» на юго-западном участке БКЛ.

«Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Мария» проложит тоннель протяженностью порядка 350 метров в районе Очаково-Матвеевское под эстакадой на пресечении улицы Генерала Дорохова и Аминьевского шоссе», – пояснил заммэра.

Он подчеркнул, что в это же время на восточном участке БКЛ завершена проходка левого перегонного тоннеля от монтажной камеры возле станции «Текстильщики» до станции «Нижегородской». Этот тоннель протяженностью 2,4 километра был возведен в условиях сложной гидрогеологии под улично-дорожной сетью районов Текстильщики и Нижегородский.

Как добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин работы по строительству и проектированию развернуты по всем участкам Большого кольца.

«Проект Большого кольца метро станет крупнейшим в истории московского метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 километров, на нем расположится 31 станция. Новое кольцо столичной подземки объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза», – напомнил Газизуллин.