РИАМО – 30 июн. До 2035 года в Троицком и Новомосковском округах столицы планируется построить 72 километра линий метро, 33 станции и четыре электродепо, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин уточнил, что с 2012 года в ТиНАО открыли восемь станций столичной подземки.

«В 2016 году в ТиНАО введены в эксплуатацию две первые станции – «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии. В 2018 году открыты две станции метро: «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» красной ветки. Они изменили транспортную ситуацию в лучшую сторону. Теперь от центра Москвы до Коммунарки можно доехать за 40 минут. С открытием новых станций красной линии снизилась нагрузка на станцию метро «Саларьево», – отметил Жидкин.

Новый участок Сокольнической линии метро от станции «Филатов Луг» до «Коммунарки» открылся для пассажиров 20 июня.

«Впервые в столице строительство станции метро велось параллельно со строительством автомагистрали. В основном новый отрезок «красной» ветки протяженностью 10 километров проходит по земле, в створе участка автомобильной трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Лишь на небольших участках поезда въезжают в тоннель», – дополняется в сообщении.

В будущем Сокольническую линию продлят еще на 2,6 километра до станции «Потапово» (рабочее название – «Новомосковская»), которая расположится в створе дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой.

Открытие станции «Потапово» улучшит транспортное обслуживание жителей новых жилых кварталов Коммунарки и части района Южное Бутово.

«Помимо этого, к 2023 году планируют построить участок Коммунарской линии. На нем будут располагаться станции «Коммунарка», «Мамыри», «Славянский мир», «Улица Генерала Тюленева», «Университет дружбы народов», «Улица Новаторов» (с пересадкой на Большую кольцевую линию), «Улица Строителей», «Академическая» (с пересадкой на Калужско-Рижскую ветку) и «Севастопольский проспект» (с пересадкой на МЦК)», – перечисляется в материале.

В перспективе рассматривается возможность продления Коммунарской линии до станции «Нижегородская» Кожуховской линии. Это позволит сформировать новый скоростной диаметр Троицк – Некрасовка.