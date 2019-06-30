РИАМО - 30 июн. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье отменили и задержали 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали один рейс, два отменили. В «Домодедове» 15 рейсов задержаны и четыре отменены. В «Шереметьеве» задержали четыре рейса.

По данным онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этом аэропорту отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, максимальная температура воздуха составит плюс 20 градусов. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет, однако фон его останется пониженным.