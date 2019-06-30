РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В холлах и возле пожарных лестниц одного из домов на Бородинском бульваре в Подольске специалисты установили дополнительные видеокамеры, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«В доме №13 по Бородинскому бульвару в Подольске были добавлены камеры. Так, во исполнение решения собрания собственников были добавлены камеры видеонаблюдения в холлах первых этажей и над входами на пожарную лестницу. Записи хранятся 10 дней. Как и во всех наших домах монтаж оборудования и запись бесплатны для собственников», - говорится в сообщении.

Также в доме №5 по улице Давыдова «МособлЕИРЦ» продолжает доначислять собственникам взносы на капремонт за 2018 год. Дом включен в программу капремонта области еще с 2017 года и начислять в таком объеме взносы будут еще не один месяц.

«Имейте в виду, что при смене собственника долги за капремонт переходят на нового собственника полностью. Поэтому покупая квартиру не забудьте проверить отсутствие долгов собственника за капремонт», - поясняется в материале.