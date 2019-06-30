РИАМО - 30 июн. Возгорание произошло в квартире жилого дома в подмосковном Щелкове, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 05:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Щелково, улица Неделино, дом 5, квартира 26.

«В 06:21 – ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 10 человек», – говорится в сообщении.