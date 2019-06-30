РИАМО – 30 июн. Сотрудники столичного бара «Молодость» посчитали нормальными домогательства одного из посетителей заведения до трезвой гостьи, накануне о бездействии персонала рассказала в соцсетях сама пострадавшая девушка.

С ее слов, в ночь с 28 на 29 июня один из посетителей бара, мужчина 30-35 лет, хотел дотронуться до ее груди, но она отвела руку.

«Парень, вместо того чтобы отступить, сделал еще шаг вперед и схватил меня за задницу, при этом попытался просунуть ладонь между ягодиц. И совал ее туда до тех пор, пока я с разворота не двинула ему в затылок ― не так сильно, как резко ― с размаха», – написала посетительница увеселительного заведения Айжан Жакипбекова в Facebook.

Далее девушка и мужчина вступили в словесную перепалку. Гостья отмечает, что бармены и администратор не обратили на ситуацию внимания. Жакипбекова обещала выгнать мужчину из бара, если узнает, что он еще к кому-то приставал.

Сотрудники «Молодости» вмешались в конфликт, оттащив гостью. Затем Жакипбекова решила «подышать воздухом», вернувшись, она заметила того же молодого человека, который «продолжал мирно сидеть за баром». Администрация бара так и не вывела его.

Жакипбекова описала всю ситуацию в сообществе бара в соцсети и выложила скрины ответа, из них следует, что персонал заведения не видит ничего плохого в произошедшем.

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