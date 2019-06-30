РИАМО – 30 июн. Более 60 новых набережных, скверов, площадей и фонтанов появятся в Московской области в этом году, в рамках губернаторской программы также установят свыше 200 детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Это и 11 проектов в городах-юбилярах, четыре проекта-победителя всероссийского конкурса Минстроя РФ (Коломна, Зарайск, Дубна, Сергиев Посад); пять военных городков», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он дополнил, что к концу текущего года в регионе появятся 14 улиц и пешеходных зон, 10 набережных, шесть скверов, девять зон отдыха, 11 городских площадей, четыре фонтана, 11 скейт-парков.

«На территории Подмосковья на сегодняшний день существует 100 парков культуры и отдыха. В 2019 году запланировано благоустроить еще 17 парков», – уточняется в материале.

Так, планируют открыть парки «Заречный» и «Николо-Архангельский» в Балашихе, «Дубки» в Наро-Фоминске. Помимо этого, будут созданы уникальные парки – это усадебный парк «Кривякино» в Воскресенске и парк «Малевича» в Одинцове.

Также будут оборудованы 213 детских площадок во дворах и 11 в парках Подмосковья по губернаторской программе.