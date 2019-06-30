РИАМО - 30 июн. Явка избирателей на выборах в совет депутатов подмосковного городского округа Серпухов на 10:00 составила 2,32%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Первые цифры. Явка в Серпухове на 10:00 – 2,32% (3103 избирателя)», – говорится в сообщении.

Количество избирателей в городском округе Серпухов составляет свыше 133 тысяч человек.

Проголосовать на 112 избирательных участках можно будет в воскресенье до 20:00. На выборах используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) образца 2017 года.