РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Волонтеры подольского Георгиевского сестричества милосердия отправили из благотворительной лавки «На благо» одежду и обувь нуждающимся семьям в село Шашково Ярославской области, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«На днях волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска загрузили большое количество вещей из благотворительной лавки «На благо» в грузовую машину, которая поехала в село Шашково Ярославской области. Это третья отправка в Шашково, где живет очень много нуждающихся семей, которые рады хорошей взрослой и детской одежде, обуви, игрушкам, детским принадлежностям, постельному белью», - говорится в сообщении.

Привезенные пакеты с вещами разгружают в местном доме культуры и там же раздают людям. Волонтеры поблагодарили всех, кто жертвует в лавку «На благо» вещи.