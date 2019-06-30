РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июн. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Королеве свыше 130 автолюбителей проверили на трезвость, сообщил «РИАМО в Королеве» командир взвода ДПС в городском округе Игорь Фатеев.

В Королеве проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В воскресенье прошло внеплановое мероприятие, в котором было задействовано 12 сотрудников ДПС.

«В ходе внепланового оперативно-профилактического мероприятия было проверено 135 водителей и не выявлено пьяных. Мы использовали метод массовой проверки, проверяли максимальное число автомобилей за короткий промежуток времени», - сказал Фатеев.

Также инспекторы ДПС напоминали водителям, что использование смартфонов за рулем во время движения небезопасно. Самое безопасное - это разговаривать по телефону, припарковавшись и в спокойной обстановке.